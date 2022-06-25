İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan deprem yerel saatle 08.07'de kaydedildi. Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mostafa Nadealinejad, yaralılardan 4'ünün düştüğünü ve vücudunda kırıklar meydana geldiğini, 3. kattan düşen bir kişinin ise beyin sarsıntısı geçirdiğini belirtti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! İran'da 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.