Son dakika haberi! İsrail İstihbarat Başkanı'nın, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı "Hamas ve UCM konusunda" uyardığı belirtildi - Son Dakika

Son dakika haberi! İsrail İstihbarat Başkanı'nın, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı "Hamas ve UCM konusunda" uyardığı belirtildi

19.03.2021 23:09
Son dakika haberi! İsrail İstihbarat Başkanı'nın, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Nadav Argaman???????'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Hamas'la ortak liste ve ortak hükümet" meselesinin yanı sıra "Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) iş birliği" konularında uyardığı bildirildi.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Nadav Argaman???????'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Hamas'la ortak liste ve ortak hükümet" meselesinin yanı sıra "Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) iş birliği" konularında uyardığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan habere göre, Şin Bet Başkanı Argaman, Filistin lideri Abbas ile bir araya gelerek, "kontrolden çıktığını söylediği" üç konuda uyardı.

Haberde Argaman'ın Abbas'ı uyardığı meselelerin de "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde İsrail aleyhine Filistin makamlarının çalışmaları, mayıs ayındaki seçimlere Fetih ile Hamas'ın ortak listeyle girmesi ve seçim sonrası Fetih'in Hamas'la koalisyon hükümeti kurması" olduğu aktarıldı.

İsrail kanalına göre, bir Amerikalı yetkili de "gizlice" Abbas ile görüşerek benzer uyarılarda bulundu.

Filistinli kaynaklara göre, Fetih ve Hamas hareketleri yaklaşan seçimlere ortak listeyle girme konusunda çalışmalar yürütüyor. İki hareketin de liderleri, seçimlerin ardından "milli birlik hükümetinin" kurulacağını açıklamıştı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesi ile ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Mahmud Abbas, Filistin, Hükümet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail İstihbarat Başkanı'nın, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı 'Hamas ve UCM konusunda' uyardığı belirtildi - Son Dakika


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