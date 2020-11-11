İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davası... CZN Burak'ın annesinin de yer aldığı 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı - Son Dakika

İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davası... CZN Burak'ın annesinin de yer aldığı 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı

11.11.2020 15:55
İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davası... CZN Burak'ın annesinin de yer aldığı 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı, System.String[]

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu üç sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu üç sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Didem Bozbura ile eşi Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ve yardımcısı Yasin Şimşek hakkındaki karakola imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Didem Bozbura, Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek katıldı. İhbar eden Metin Keskin, şikayetçi Soner Sözanlar ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu."UTANIYORUM, ÜZGÜNÜM"Savunmasını yapan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura, "Bütün suçlamaları reddediyorum. Bu şekilde anılmaktan ve asılsız olarak suçlanmaktan utanıyorum ve üzgünüm. Bu kişilerden herhangi bir şey almadım. Bir şey de talep etmedim. Uzun yıllardır saygın biçimde hekimlik yapmaktayım" dedi. Prof. Dr. Bozbura, sanık Yasin Şimşek'in getir götür işlerini yaptığını, bunun dışında kendisine verdikleri bir yetki olmadığını da söyleyerek "Hastanedeki odam sabah 07.00'da açılır ve hastaneden ayrılana kadar açık kalır. Hastalarımın hepsi kilolu olduğu için oturabilmek için odamı kullanırlar. Yasin'in benim odama girip çıktığına dair bilgim yoktur" dedi."EŞİMİN İŞİYLE İLGİM YOK"Sanık Didem Bozbura da "Suçlamayı kabul etmiyorum. Sınırlı zamanda eşimin sekreterinin kullandığı telefona yardımcı olmak için zaman zaman bakmışımdır. Bunun dışında eşimin işiyle ilgim yoktur. Çapa'da hastaneye gitmem bile söz konusu olmamıştır" diye konuştu. Sanık Didem Bozbura, sanık Yasin Şimşek'i eşinden önce, 4 yıldır tanıdığını ve bazı işlerini yaptığını da belirtti."HASTALAR NE PARASI OLDUĞUNU SÖYLEMEZLERDİ"Sanık Yasin Şimşek ise "Didem Bozbura'nın yönlendirmesiyle hastalardan buluşma yeri olarak söylenen yere gidip verdikleri parayı alıp Didem hanıma veriyordum. Bazen de bırakmamı söylediği yere bırakıyordum. Hastaları tanımam. Parayı alırken hastalar bana bunun ne parası olduğunu söylemezlerdi. Ancak ben bu parayı hoca farkı olarak biliyorum. Hastanelerde profesöre muayene almanın farkı olarak para ödendiğini duyduğum için bu şekilde yorumladım" dedi. Polisin suç üstü yaptığı gün polisin yönlendirmesiyle sanık Didem'i aradığını da söyleyen Şimşek, "Bana hasta yakınının zorluk çıkarıp çıkarmadığını sordu. Ben de çıkarmadığını söyledim. Parayı nereye getireceğimi sordum. Ben de kalmasını daha sonra pırlantacıya ödeme yapılacağını söyledi. Sanık Mazhar'ın da bu paralardan haberi vardır. Ancak işleri Didem hanım takip ediyordu" dedi.

Soru üzerine sanık Yasin Şimşek, "Polis baskınından 2-3 gün önce Mazhar Alp, bana 'Ameliyat günü belli oldu. Didem ile görüşün, para işini halledin' dedi" şeklinde konuştu. Bunun üzerine söz alan sanık Didem Bozbura, kızının pırlantacıya sipariş verdiği kolyeye ilişkin konuştuklarını ancak hastadan gelecek paradan konuşmadıklarını söyledi.HASTA YAKINI: "ŞİKAYETÇİYİM"Şikayetçi Soner Sözanlar ise sanıklar Mazhar Alp ve Didem Bozbura ile hiç görüşmediğini belirterek babası ve annesinin ameliyatı için hastaneye yatırdığını, yoğun bakımda yer olmadığı söylenince sıraya alındığını belirterek "Babam hastaneye gittikten 2-3 gün sonra beni tanımadığım biri aradı. Yasin olarak kendini tanıttı. Ameliyat masrafı olarak 8 bin 500 lira ödenmesi gerektiğini söyledi, tamam dedim. Hesap numarası gönderdi. Şahıs hesabı olunca şüphelendim. Hastane yetkililerine ulaştık, onlar böyle bir para talep edilmediğini söylediler. Bu yüzden para ödemedim. Bu olaydan sonra sanık Yasin, annemin ameliyat gününün belirlendiğini mesajla söyledi. Yasin'in söylediği ameliyat günü gerçek ameliyat günü değildi. Bu mesaj sonrası hastane yetkilileriyle temas geçtim, durumu anlattım. Şikayetçiyim" dedi.MESLEKTAŞI DA DİNLENDİOlayı ihbar eden ve sanık Mazhar Alp Bozbura ile aynı hastanenin genel cerrahi bölümünde çalışan Doç.Dr. Metin Keskin ise hastane çalışanından bir hasta yakınından yapılacak ameliyat için para istendiği bildirildikten sonra olaydan haberdar olduğunu, bu talebin doğru olmadığını söylediğini, hasta yakınıyla görüştüğünü ve polis aşamasında parayı isteyen kişilerin Alp hoca ile görüştüklerini söylediğinin ifade edildiğini belirtti.TANIK DİNLENDİTanık olarak dinlenen hasta yakını Hüseyin Yayla da sanık Mazhar Alp Bozbura ile görüşerek ameliyat gününün öne alınması için yardım istediğini, sanığın telefon numarasını aldığını, daha sonra da  telefonundan hastaneden arandığı söylenerek masraf çıkacağını, bu parayı yatırınca yakınının hemen ameliyat olacağını söylendiğini, sanık Yasin adına bir hesap numarası geleceğinin söylendiğini belirtti.ADLİ KONTROLLERİ KALDIRILDISanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmalarını talep etti. Mahkeme, sanıkların imza atma şeklindeki adli kontrollerinin kaldırılmasına ve vareste tutulmalarına karar verdi. tanık dinlenmesine karar verilen duruşma ertelendi.OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in 7 Şubat 2020'da şikayet dilekçesi vermesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından doktor Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği kaydedildi. Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayetçi olduğu anlatılan iddianameye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan Soner Sözanlar seri numarası tespit edilen 3 bin 500 TL'yi, sanık Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek'e verirken suç üstü operasyon yapıldı. Gözaltına alınan sanık Yasin Şimşek, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söyledi. Didem Bozbura ve eşi Mazhar Alp Bozbura suçlamaları reddetmişti. Üç sanık da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yardımla suçlanan sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte tutuklu sanık Didem Bozbura,  yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla 27 Şubat'ta tahliye edilmişti. Sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek ise infaz süresine ilişkin düzenlemeler nedeniyle 11 Nisan 2020'de tahliye edilerek haklarında imza verme şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.


- İstanbul

Cep Telefonu, Metin Keskin, İstanbul, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davası... CZN Burak'ın annesinin de yer aldığı 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü         
14:34
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum         
14:09
Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi         
13:50
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi         
12:57
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş         
10:53
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 16:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davası... CZN Burak'ın annesinin de yer aldığı 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei