İzmir'in Konak ilçesinde, 2 kişinin girdikleri kuyumcudan altın yüzük çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Mehmet Emin Turan (30) ile abisine ait kuyumcuya gelen biri kadın 2 zanlı, yüzük almak istediklerini söyleyip uzun süre modellerine baktıktan sonra dükkandan çıktı.
Çift gittikten sonra tablada yüzüklerden birinin olmadığını fark eden Turan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Kamera kayıtlarında yüzüklerin fiyatını soran kadın şüphelinin hesaplama yapıldığı sırada tezgahın önünü kapattığı, erkek zanlının da bir yüzüğü cebine koyduğunu gören Turan, polise başvurdu.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Gazetecilere açıklama yapan Turan, şüphelilerin yüzüğü geri getirmeleri halinde şikayetten vazgeçeceklerini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika