İZMİR'de, minibüslere yönelik 'fazla yolcu' denetiminde; 14 kişi bulunması gerekirken, birinde 35 diğerinde 21 yolcu olan iki minibüsün şoförüne toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Kentte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayan şoförlerin fazla yolcu aldığı minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Rüştü Sardağ Caddesi'nde polis ekipleri, minibüs sürücülerini durdurdu. Araçlara binen ve tek tek yolcuları sayan ekipler, salgın tedbirlerine uyan şoförlere teşekkür etti. Denetimde 35 yolcu taşıyan 35 M 8370 plakalı minibüsün şoförü O.Ç. ile 21 yolcu taşıyan 35 M 8339 plakalı minibüsün şoförü Tayfun A.'ya ise para cezası uygulandı. 14 kişi olması gerekirken, fazla yolcu taşıyan sürücülere toplam 6 bin 300 liralık ceza kesildi. Fazla yolcular da minibüslerden indirildi.

Minibüsten indirilen yolculardan Serkan A., "Dolmuşa biniyoruz, ayakta gidiyoruz. İşten geliyorum, mecbur biniyorum. Belediye otobüslerinde de ayakta gidiyoruz. Binin belediye otobüsüne, orası da aynı şekilde. Oralar da denetlensin. Biz şimdi yarı yolda inerek, mağdur olduk, paramızı da alamayacağız" dedi.

Polis ekipleri, salgının tedbirleri kapsamında denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.