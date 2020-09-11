Kazada hayatını kaybeden Başak ile Akın'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Araçta bulunan Ali Fırat Akın (23) ile Serhat Erdem (19) yaralandı.

Kazada sürücü Başak ve otomobilde bulunan Mehmet Akın (28), olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmail Başak (23) yönetimindeki 34 EG 4443 plakalı otomobil, Kuşçuburun Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak önce duvara sonra ağaca çarptı.

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