Son dakika haberi | İzmir Valisi Köşger: Geçen haftaya göre son 3 günlük vaka sayısında 3'te 1 düşüş var - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir Valisi Köşger: Geçen haftaya göre son 3 günlük vaka sayısında 3'te 1 düşüş var

Son dakika haberleri: İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte koronavirüs vakalarına ilişkin, "Geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında bir düşüş görüyoruz" dedi.

Son dakika haberi | İzmir Valisi Köşger: Geçen haftaya göre son 3 günlük vaka sayısında 3'te 1 düşüş var, System.String[]

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte koronavirüs vakalarına ilişkin, "Geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında bir düşüş görüyoruz" dedi.

?İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle birlikte kentin işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde tek tek esnafı ziyaret edip, koronavirüse yönelik alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Taksi durakları, restoran ve kafeteryalara uğrayan Köşger, masalarında dezenfektan bulunmayan işletmeleri uyardı, yolda maske takmadan yürüyen vatandaşlara da maske taktırdı.

VATANDAŞTAN VALİYE: 'OKSİJEN ALAMIYORUZ 'Vali Köşgör, maskesiz olan, kimya mühendisi olduğunu söyleyen 65 yaş üstü bir vatandaşa uyarıda bulundu. Maske takmanın zor olduğunu söyleyen vatandaş, "Bunu devamlı takınca oksijen alamıyoruz, oksijen almamız lazım. Bunlar sentetik şeyler. Ayrıca sürekli olarak 1 TL vermek ekonomik olarak yük oluyor" dedi. Vali Köşger ise vatandaşa, "Şu anda bu kurallara riayet etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir önerin var mı? Virüse karşı sosyal mesafeye, hijyenimize ve maske takmaya dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu sırada söz alan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, "Yoğun bakıma giren bir hastanın yükü 500-600 bin TL olduğu için, 1 TL vermenin çok zor olduğunu düşünmüyorum" dedi.'BUNDAN SONRA KESİLEN CEZALAR VATANDAŞIN CANINI YAKACAK'Denetimler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Köşger, geçen haftaya göre durumun İzmir'de daha iyi olduğunu belirterek, "Bundan sonra daha da keskin cezalar gelecek ve bunlar tahsil edilecek. Bundan sonra, vatandaşlar kesilen cezaları ödemeden kamuda yapılacak işlemleri yapamaz hale gelecek, hükumetin de bu konuda bir inisiyatifi var. Caydırıcı olması konusunda bu önemliydi. Bundan sonra kesilen cezalar vatandaşın canı yakacak cezalar olacak ve tahsil edilecek. Vatandaşların kurallara riayet etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanımız bizlere tedbirleri artırmamız gerektiğini söyledi, biz de bunu yapıyoruz" dedi.'SON 3 GÜNÜN RAKANLARI, GEÇEN HAFTAYA GÖRE 3'TE 1 DÜŞTÜ'

İzmir'deki son durum hakkında da bilgiler veren Vali Köşger, "Şu an itibariyle İzmir'de ilave bir tedbir almamızı gerektirecek bir durum yok. İzmir en kötü 15 il arasında da değil, en iyi 10 il arasında da değil. Geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında bir düşüş görüyoruz" dedi.


Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Selim Köşger, Türk Lirası, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir Valisi Köşger: Geçen haftaya göre son 3 günlük vaka sayısında 3'te 1 düşüş var - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Hırsızlar bunu da yaptı! Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp evi ateşe verdiler Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Beşiktaş, Aboubakar'ı en geç cuma günü İstanbul getirip sözleşme imzalayacak TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi         
15:57
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu         
15:05
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 16:20:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İzmir Valisi Köşger: Geçen haftaya göre son 3 günlük vaka sayısında 3'te 1 düşüş var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei