Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

06.05.2022 10:56
Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika habere göre Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu imal edip sattığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isimlerini belirlediği İbrahim A. (30) ve Veli G. (25) isimli şahısları ilçede takibe aldı. 3 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma istihbarat ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AKSARAY

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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