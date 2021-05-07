Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, A.Ü isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisini aldı.
Afşin ilçesi Başüstü Mahallesinde yapılan operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 adet tarihi eser niteliğindeki sikke, 18 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 5 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
A.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika