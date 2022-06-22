Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

22.06.2022 16:54
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda M.G, A.D, G.S. ve U.T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, A.D ile G.S tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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