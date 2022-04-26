Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu

26.04.2022 21:59
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle kaza ölü sayısı 2'ye yükseldiKaza, Onikişubat ilçesinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle kaza ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaza, Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden M.H.G. idaresindeki 34 KY 6339 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Battal Kurtbeyoğlu ve eşi Cemile Kurtbeyoğlu'na çarpmıştı. Haber verilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Battal Kurtbeyoğlu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemile Kurtbeyoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu

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Adıyaman'da taksi ile çarpışan otomobil demir yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı Adıyaman'da taksi ile çarpışan otomobil demir yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kahramanmaraş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika
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