Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

24.02.2022 14:53
Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemci köyü yakınlarındaki bir alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, olay yerinde bulunan bir araçta jeneratör, hilti, 20 metre uzunluğunda makaralı seyyar kablo, 20 metre uzunluğunda ip, kazma, kürek, 30 metre uzunluğunda internet kablosu ve hilti ucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı Son dakika haberi! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ruya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:32 Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:15:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement