Son dakika haberi | Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 52 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.D. (44) isimli şahsın elinde bulunan bir miktar tarihi eseri Kazancı beldesinden Ermenek ilçesine götüreceği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ermenek ilçesine gelen tüm yolları tuttu. Motosikletiyle yola çıkan A.D., Pamuklu köyü yakınlarına geldiğinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Jandarmanın sıkı takibi sonucu A.D., aynı gün gece saat 23.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen A.D., yapılan sorgusunda tarihi eserleri ormanlık alana sakladığını itiraf etti. Ormanlık alana giden ekipler, yaptıkları aramada 19 adet farklı boyutlarda ve ebatlarda ok ucu, 27 adet bronz ve gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet kurşundan yapıldığı değerlendirilen sikke, 3 adet farklı ebatlarda ve şekillerde yüzük ile 1 adet antika olduğu değerlendirilen ağızdan doldurmalı tüfek ele geçirdi.

Karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu Muhalefet adliyeye sevk edilen A.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN