Son dakika haberi! Karantina ihlaline jandarma fırsat vermedi - Son Dakika

Son dakika haberi! Karantina ihlaline jandarma fırsat vermedi
07.04.2021 18:38
Son dakika haber... Samsun-Ordu karayolu üzerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen HES kodu sorgulamasında karantina ihlalinde bulunan bir şahsı tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.
Samsun- Ordu karayolu üzerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen HES kodu sorgulamasında karantina ihlalinde bulunan bir şahsı tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Samsun-Ordu karayolu üzerinde gerçekleştirilen HES kodu kontrol uygulamasında, A.E.(59) isimli şahsın karantinada bulunması gerektiği halde kuralları ihlal ettiği tespit edildi. 112 filyasyon ekibine haber verilmesinin ardından Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştirilen şahıs hakkında 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı