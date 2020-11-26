Son dakika haberi... Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2) - Son Dakika

AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Adapazarı'nda refüjü aşarak otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Hatice Bozyurt (40), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hatice Bozyurt'un Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.