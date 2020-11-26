Son dakika haberi... Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2)
26.11.2020 15:08
Son dakika haberlerine göre AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİAdapazarı'nda refüjü aşarak otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Hatice Bozyurt (40), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Adapazarı'nda refüjü aşarak otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Hatice Bozyurt (40), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hatice Bozyurt'un Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.
Son Dakika Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı Otobüste yakalandı, iç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla pes dedirtti ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor