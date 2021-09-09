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Karısını tarlada tüfekle öldüren koca: "Karım bana şiddet uyguluyordu" - Son Dakika

Karısını tarlada tüfekle öldüren koca: "Karım bana şiddet uyguluyordu"

09.09.2021 16:01
Karısını tarlada tüfekle öldüren koca:

Samsun'da tarlada lahana toplayan karısını tüfekle vurarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı.

Samsun'da tarlada lahana toplayan karısını tüfekle vurarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı. Katil zanlısı koca verdiği ifadede 'eşinin kendisine şiddet uyguladığını' iddia etti.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahalesi'nde 14 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, evinin önündeki tarlada lahana toplayan 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Selma Örenç, kocası 59 yaşındaki Mehmet Örenç'in tüfekle ateş etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendini de tüfekle vurarak yaralayan Mehmet Örenç, hastanedeki tedavisini ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Örenç hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Vezirköprü Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak ifade veren Mehmet Örenç, "Ben maktul eşim ile 33 yıldır evli idim. Uzun zamandır eşimden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Eşimin beni darp ettiği de oluyordu. Sözlü olarak bana hakaret edip sözlü psikolojik baskı da uyguluyordu. Eşim sofraya oturduğumda yanına aldığı sopa ile kafama vururdu. 'Kalk lan sofradan git başka yere otur' diye bana kızardı. Eşimin bana bıçak dayayıp 'seni öldürürüm' dediği de olurdu. Beni istemediğini söyleyip 'Gebermedin gittin' diyordu. Olay günü eşim bana şiddet uygulamasın diye yan tarafından doğru tüfekle ateş açtım. İlk atış sonunda eşimin kafasından vurularak yere düştüğünü gördüm. Eşimin vurulduğunu görünce kendimi vurup intihar etmek istedim. Kendime 2 el ateş ettim. Nasıl oldu bilmiyorum, yaralandım, ölmedim. Meydana gelen olaydan dolayı çok pişmanım. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"BABAMIN SAVUNMASINDA ANLATTIĞI OLAYLAR GERÇEK DEĞİL"

Mehmet Örenç'in oğlu Hilmi Örenç ise "Babamın savunmasında anlattığı aile ilişkilerine dair olaylar gerçek değil. Ben babamın kendisine acındırmak için daha az ceza almak amacıyla böyle savurma yaptığını düşünüyorum. Annem ailesi içinde babamın anlattığı gibi ona hiçbir şekilde şiddet kullanmadı. Tam tersime babam küçük yaştan beri beni, annemi ve kardeşlerimi dayakla sindirdi. Babamın olayı planlayıp annemi öldürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Sanık Mehmet Örenç'in avukatı Ata Giritli de "Aile fertleri tarafından müvekkile yönelik bir baskı olduğu sabittir. Olay öncesi ve sonrasına bakıldığında müvekkilim kendisini öldürme kasti ile hareket etmediği ortadadır. Özellikle bir taşınmaz paylaşımına ilişkin ihtilaf, bunun mahkemeye yansıması sonrasında müvekkil üzerindeki her türlü baskı artarak devam etmiş ve neticede böyle bir olay meydana gelmiştir. Bu ihtilafa dair müşteki Hilmi'nin babası yönünde vasi olarak atanma talebine dair dilekçe örneğini mahkemenize sunuyorum. Müvekkilimizin şizofreni hastası olma ihtimali vardır" şeklinde konuştu.

Mahkeme, Mehmet Örenç'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Muhammer Ay/İHA)

Karısını tarlada tüfekle öldüren koca: Karım bana şiddet uyguluyordu
Karısını tarlada tüfekle öldüren koca: Karım bana şiddet uyguluyordu

COVIRAN Bereket, Salıpazarı, Samsun, Nisan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karısını tarlada tüfekle öldüren koca: 'Karım bana şiddet uyguluyordu' - Son Dakika


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