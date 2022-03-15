Son dakika haberi... Kazada yaralanan İrem, 2 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kazada yaralanan İrem, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

15.03.2022 15:37
Son dakika haberi... Kazada yaralanan İrem, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 13 yaşındaki İrem Cenik, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 13 yaşındaki İrem Cenik, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Mart'ta Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Dagdaş (26) yönetimindeki 20 ARS 060 plakalı otomobille Hasan Yeniay (19) yönetimindeki 20 AGE 021 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Yeniay'ın kullandığı araçtaki İrem Cenik ile Yelda Yeniay (13) yaralandı. Yaralılar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İrem Cenik, bu sabah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yelda Yeniay'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasan Yeniay'ın ehliyetinin olmadığı, rahatsızlanan kız arkadaşı İrem Cenik'i hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçince kazanın yaşandığı belirlendi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kazada yaralanan İrem, 2 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika


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