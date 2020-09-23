Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Başçavuş Mehmet Sarıkaya, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme ve denetimde bulundu.

Ciğerci, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında "sağlık için hepimiz için" prensibiyle Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.