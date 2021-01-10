Son dakika haberi: Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Sadır Caparov kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Sadır Caparov kazandı

10.01.2021 22:09
Son dakika haberi: Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Sadır Caparov kazandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan eski Başbakan Sadır Caparov'un kazandığını bildirdi.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan eski Başbakan Sadır Caparov'un kazandığını bildirdi.

Şaildabekova, düzenlediği basın toplantısında, ülke içinde bulunan 2 bin 474 oy sandığında oy verme işlemlerinin tamamlandığını ve oyların yüzde 96,44'ünün sayıldığını söyledi.

Ülkede kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmenin bulunduğunu aktaran Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumda 1 milyon 339 bin 638 seçmenin oyunu kullandığını, bunun da yüzde 37,59'a tekabül ettiğini belirtti.

Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 79,18'ni alan Sadır Caparov'un seçimleri önde götürdüğü bilgisini paylaştı.

Seçmenler "devlet başkanlığı"nı tercih etti

Seçim yarışına katılan Adahan Madumarov'un yüzde 6,7, Babırcan Tolbayev'in yüzde 2,35, Arstanbek Mıktıbek'in yüzde 1,68, Abdil Segizbayev'in yüzde 1,46, İmamidin Taşov'un yüzde 1,19 ve geriye kalan 12 adayın da yüzde 1'den az oy aldığını aktaran Şaildabekova, seçmenlerin yüzde 1,34'ünün de "hepsine karşı" seçeneğini tercih ettiğini söyledi.

Şaildabekova, referandumda seçmenlerin yüzde 34,29'unun oy kullandığını bildirerek, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak ülkenin yönetim şeklini belirlenmesi için yapılan referandumda da seçmenlerin yüzde 81,2'sinin "devlet başkanlığı"na, yüzde 10,76'sının "parlamenter sistem" ve "hepsine karşı" seçeneğine ise yüzde 4,4'ünün oy verdiğini dile getirdi.

Caparov, ülkede 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan protestolar üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.

Kırgızistan, Referandum, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Sadır Caparov kazandı - Son Dakika


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