Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü arama çalışmalarına ara verildi.

Büyükafşar ve çevre köylerde kayıp 41 yaşındaki Çöçü'yü bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından yaklaşık 100 personel katılıyor.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle drone ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer alıyor.

Gün boyunca yapılan aramalarda İmirli köyü yakınlarında Çöçü'nun şapkasını bulan ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

İl Jandarma Komutanı Albaş Barış Cücen de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Ekipler, arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verdi.

Evinden önceki gün ayrıldıktan sonra Çöçü'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Çöçü'nün bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlatmıştı. Çöçü'nün yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarına dün akşam ara verilmişti.