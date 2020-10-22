Son dakika haberi! Kırklareli'de cenaze ve sünnet mevlitlerine 'koronavirüs' kısıtlaması - Son Dakika

KIRKLARELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında, cenaze ve sünnet mevlitlerinin, sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla kısıtlı düzenlenmesine karar verdi.

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan duyuruda, il genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, cenaze ve sünnet mevlitlerinin, sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca selalarda, yaşamını yitirenlerin kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesi gerektiği kaydedildi. Gerek belediye başkanlıkları gerekse müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru da yapılmayacak.

Yine kurul kararıyla havanın soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğü için kapalı alanlarda kalabalık toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiğinden halka duyuru yapılmasına karar verildi. Belediyelerin, il özel idarelerinin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden 3 saat ara ile yapılacak duyuruda, 'Kıymetli vatandaşlarımız; salgınla mücadele maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız' denilecek.