Kısıtlamada polis aracını gören çocuklar böyle kaçtı - Son Dakika

Kısıtlamada polis aracını gören çocuklar böyle kaçtı
13.12.2020 10:47
Kısıtlamada polis aracını gören çocuklar böyle kaçtı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis anons yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyardı.
Kısıtlamada polis aracını gören çocuklar böyle kaçtı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis anons yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyardı. Sokakta oynayan çocuklar ise polis ekiplerini görünce kaçtı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona vakalarının artış gösterdiği ilçede, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda anonslar yaparak korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Sokaktaki bazı vatandaşlar uyarıyla evlerine girerken sokakta oynayan çocuklar ise polis ekiplerini görünce kaçtı.
Uyarıları dikkate almayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da ceza tutanağı düzenlendi.
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