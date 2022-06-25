Son dakika haberi... Lastiği patlayan pikap yol kenarına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Lastiği patlayan pikap yol kenarına devrildi: 3 yaralı

25.06.2022 14:28
Son dakika haberi... Lastiği patlayan pikap yol kenarına devrildi: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da lastiğinin patlaması neticesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarına devrildi.

Kastamonu'da lastiğinin patlaması neticesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarına devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Kıyık köyü mevkii D030 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 34 BOM 91 plakalı Nissan marka pikap, D765 karayolundan D030 karayoluna dönüş yapmak istedi. Kavşakta lastiği patlayan pikap, kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen araç yoldan çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan Şenay T., ve Fatma T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Sürücüsü Mehmet T. ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yol kenarında bulunan pikap ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Lastiği patlayan pikap yol kenarına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Lastiği patlayan pikap yol kenarına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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