Son dakika haberi: Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçe merkezinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Emre Yalçın, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söyledi.

Yalçın, maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmaları yürütüyor. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Salgın ile mücadele kapsamında tüm kuralları yerine getiren esnafımızı yürekten tebrik ediyorum. Salgın süreci boyunca özveriyle çalışan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Denetimlerde Yalçın'a, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Harun Nazlı, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri ve polisler eşlik etti.