Son dakika haberi: Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Sağlık Müdürü Dr. Şeyma Görçin Karaketir, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe merkezinde denetimlere katıldı.

Yalçın, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe ile maske kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İlçede salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten Yalçın, "Ekiplerimiz tarafından her gün rutin olarak ilçe merkezinde maske ve mesafe kontrolü yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Salgın süreci boyunca özverili çalışan kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.