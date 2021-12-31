Son dakika haberi... Polis ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılıyor - Son Dakika

Mardin'de polis ekipleri yeni yıla görevlerinin başında giriyor.
Kent genelinde vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kontrol noktalarında uygulama yapıldı.
Kızıltepe - Nusaybin kara yolundaki uygulamaya Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik, asayiş, terörle mücadele ve trafik ekipleri katıldı.
Sürücü belgelerinin ve araçtakilerin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, Kovid-19 tedbirleri ve trafik kuralları konusunda uyarılar yapıldı.
Ekipler ayrıca sürücülerin yeni yılını kutladı.
Denetimlerin gece boyunca süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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