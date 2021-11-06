Son dakika haberi: Marmaris'te, ormanlık alanda ölü ayı bulundu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda, bedeninde ateşli silah ya da kesici delici alet izi bulunmayan yetişkin erkek ayı, ölü olarak bulundu. Ölen ayı, incelenmek üzere Muğla Üniversitesi Veterinerlik Bölümü yetkililerine gönderildi.

Marmaris-Muğka Karayolu'nun 8'inci kilometresi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda, doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi, kayalık üzerinde ölü ayı görünce, durumu Marmaris İlçe Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede ayının yetişkin erkek olduğunu ve yaklaşık bir haftadır ölü olduğunu tespit etti. Vücudunda ateşli silah ya da kesici delici alet yaralanması bulunmayan ayının cansız bedeni, Muğla Üniversitesi Veterinerlik Bölümü'ne götürüldü.