Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü - Son Dakika
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Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü

27.03.2022 21:57

- Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangını Yangınlarda 415 hektar alan küle döndü Meksika'da son 24 saatte 15 eyalette 39 orman yangını kaydedildiği ve 415 hektar ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.

- Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangını

Yangınlarda 415 hektar alan küle döndü

MEXİCO CİTY - Meksika'da son 24 saatte 15 eyalette 39 orman yangını kaydedildiği ve 415 hektar ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yayınlanan rapora göre, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen 39 orman yangınında toplam 415 hektarlık alan küle döndü. Başkent Mexico City dahil ülkenin 15 eyaletinde görülen orman yangınlarında en büyük zarar kuzey bölgelerinde meydana geldi. Ülke genelinde alevlerle mücadele için bin 508 itfaiyeci görev alırken, Meksika Ordusu ve yerel yönetimlere ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Nuevo Leon eyaletindeki yangının yüzde 15'i söndürüldü

Kuzeydeki Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrinde geçtiğimiz perşembe günü çıkan orman yangını nedeniyle 450 hektarlık alanın yok olduğu bildirilirken, şu ana yangının yüzde 15'inin tamamen söndürüldüğü ve yüzde 30'unun kontrol altına alındığı belirtildi. Yangına 392 itfaiyeci müdahale ediyor.

Santiago şehrinde, alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerini tehdit etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde 57 evde yaşayan yüzlerce vatandaş tahliye edilmişti.

Tamaulipas eyaletindeki yangının yüzde 50'si kontrol altında

Ülkenin kuzeyindeki bir diğer büyük yangın ise Tamaulipas eyaletinde bulunan El Cielo Ekolojik Parkı'nda bulunuyor. Yetkililer, 16 Mart'ta başlayan yangının şu ana kadar yüzde 50'sinin kontrol altına alındığını, 440 hektarlık alanın ise küle döndüğünü bildirdi. Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin insan kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Mexico City'deki 2 yangın büyümeden söndürüldü

Başkent Mexico City'de ise çalılık bölgelerde iki ayrı yangın çıktı. Yetkililer yangın yerine yakın bir yerleşim alanından bazı ailelerin tahliye edildiğini açıkladı. Her iki yangın da Mexico City itfaiyesinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Meksika'yı son günlerde etkisi altına alan orman yangınlarının kuru ve sıcak hava koşulları nedeniyle artış gösterdiği tahmin ediliyor.

Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü
Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü
Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü
Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü
Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü
Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü
Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da son 24 saatte 39 orman yangınıYangınlarda 415 hektar alan küle döndü - Son Dakika


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