- Menemenspor - Tuzlaspor maçının ardından

Dilaver Mutlu: " Yaptığımız bariz bireysel hatalar bizi sıkıntıya soktu"

Taner Taşkın: "Her kesimin sempatisini kazanan bir Tuzlaspor için mücadele vereceğiz

İZMİR - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor'un sahasında Tuzlaspor'a 5-2 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maç içerisine yapılan bireysel hataların kendilerini skor manasında sıkıntıya soktuğunu söyledi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise her kesimin sempatisini kazanan bir Tuzlaspor takımı oluşturacaklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'a 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Yaptığımız bariz bireysel hatalar bizi sıkıntıya soktu"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maçı değerlendirerek, "Bugün 5-2 kaybettik ama skoru bakınca sanki çok kötü bir oyun oynanmış gibi görünüyor. Ancak maçın içinde öyle olmadı. Bugün yaptığımız bariz bireysel hatalar bizi sıkıntıya soktu. İlk yarıda denk bir mücadele oynandı. İki dakika arayla dikkatsizlikten dolayı üst üste 2 gol yedik ve devreye 2-1 geride girdik. İkinci yarıya çok iyi başladık, rakibimiz 15 dakika bizim kalemize gelmedi. Yakaladığımız 3-4 net pozisyonu gole çeviremeyince 'atamayana atarlar' kaidesi gerçekleşti. Skor 3-1'e geldikten sonra oyunu taşıyamadık. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ama bize o yetmedi. Tuzlaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

"Her kesimin sempatisini kazanan bir Tuzlaspor için mücadele vereceğiz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 5 gollü farklı bir galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını ancak yedikleri 2 gol için de üzgün olduklarını söyleyerek, "Genel olarak takımdaşlığımız iyi ve oyunun belli bölümlerini parça parça iyi oynuyoruz. Bugün de yediğimiz golden sonra hemen reaksiyon vermemiz bizim maçı çevirmemize ve bu farklı galibiyeti almamıza önemli faktör oldu. Önümüzdeki haftadan sonra verilecek olan milli maç arası da bize yarayacak diye düşünüyorum. 1 ay içinde kurulan bir takımımız var. Fiziksel ve mental olarak bir seviyeye gelmek biraz zaman alacak. Oyuncularımdan son derece memnunum. Rakibimiz de bugün son derece dirençli bir oyun sergiledi. Maçtan önce böyle farklı bir galibiyet alacağımızı düşünemezdik. Tuzlaspor olarak emin adımlarla hedefimize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ligde pozitif,dinamik bir futbol oynayan ve her kesimin sempatisini kazanan bir Tuzlaspor için mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.