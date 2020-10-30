Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 33 kişi hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde bulunan 5 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu ve 9 harici belleğe el konuldu.
Şüphelilerden 19'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Kaynak: AA
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