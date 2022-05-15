Son dakika haberi | Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

15.05.2022 00:18
Son dakika haberi | Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü.

Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü.

İddiaya göre, Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Sorgun Kitap Fuarı açıldı Sorgun Kitap Fuarı açıldı Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Yozgat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
23:35 2. Lig'e düşen Bursaspor'da tansiyon yükseldi! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
23:13 Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
23:11 Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
23:10 İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı
23:08 Trabzon'da görkemli tören! Şampiyonluk kupası futbolcuların ellerinde göğe yükseldi
22:59 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız
21:53 Üniversitelere NFT ve Blockchain bölümleri geliyor! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 00:23:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement