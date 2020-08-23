Son dakika haberi: Milli motosikletçi Deniz Öncü taburcu edildi

Sofuoğlu, "Milli sporcumuz Deniz Öncü, bugün Avusturya'da yapmış olduğu kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Az önce hastaneden çıkış yaptı. Hiçbir problem yok." ifadelerini kullandı.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında Avusturya 'da piste çıkan Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:05

Kaynak: AA

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