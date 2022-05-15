Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi

15.05.2022 11:02
Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi

Son dakika haberler... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütü üyesi Hayri kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütü üyesi Hayri kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre MİT, terörist Ekrem Üstek'in Aynularap'ta saklandığı bölgeyi tespit etti.

Hakkında arama kaydı bulunan "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

Teröristin, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Teröristin ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.

Terörist Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.

Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi

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Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta... Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta... Son dakika! Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi Son dakika! Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi

Suriye, Milli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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