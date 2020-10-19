Niğde'de 7 gün sürecek koronavirüs denetimi başladı - Son Dakika

NİĞDE'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, 7 gün sürecek denetimler başladı.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kafe ve restoranları denetledi. Şimşek, tedbirler konusunda işletme sahiplerini uyararak, 14 kuralın yazılı olduğu afişlerden dağıttı. Vali Şimşek, "İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi doğrultusunda 7 gün boyunca konu bazlı denetim yapılacağız. Bugün umuma açık iş yerleri ile eğlence mekanları, kafe ve restoranların denetlendik. Denetimleri geniş bir ekiple sürdürüyoruz. Tehlike henüz geçmiş değil, tehdit devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan sonra ilimizde vakalarda hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Aldığımız tedbirler neticesinde bu yükselişi eylül ayı içinde geriye çevirebildik. Ancak vatandaşlarımızın biraz rehavete kapılması ve tedbirlerde esneme nedeniyle vakalarda ekim ayında tekrar bir yükselişe geçti. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise vatandaşların rehavete kapılması nedeniyle azalan vakaların tekrar yükselişe geçtiğini kaydetti.