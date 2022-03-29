Son dakika haberi | Nijerya'da bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nijerya'da bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı

29.03.2022 23:46
Son dakika haberi | Nijerya'da bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberler: Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, yolcu trenine düzenlenen bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, yolcu trenine düzenlenen bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, dün Kaduna eyaletinin Rigasa Tren İstasyonu'nda bombalı saldırının yaşandığını belirtti.

Saldırı sırasında trende 362 yolcu bulunduğunu aktaran Aruwan, "Olayın ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 26 kişi yaralandı. Birçok kişiden haber alınamadı." ifadesini kullandı.

Aruwan, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini dile getirerek, saldırı kurbanlarının yakınlarından Kaduna Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı ile iletişime geçmelerini istedi.

Olay

Silahlı kişiler, dün akşam Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından başkent Abuja-Kaduna seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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Son dakika haber... Nijerya'daki bombalı saldırının ardından tren seferleri durduruldu Son dakika haber... Nijerya'daki bombalı saldırının ardından tren seferleri durduruldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nijerya'da bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Nijerya'da bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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