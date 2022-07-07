Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak, firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Nijerya'daki cezaevi saldırısını terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi - Son Dakika

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