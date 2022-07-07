Son dakika haberi! Nijerya'daki cezaevi saldırısını terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Nijerya'daki cezaevi saldırısını terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi

07.07.2022 01:12
Son dakika haberi! Nijerya'daki cezaevi saldırısını terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi

Son dakika haber: Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıyı terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi.

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıyı terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi.

Terör örgütü ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 5 Temmuz gecesinde cezaevine düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Teröristlerin paylaştığı video kayıtta, örgüt üyelerinin saldırı sırasında bağırarak, cezaevindeki araçları yaktıkları görülüyor.

5 Temmuz gecesinde Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıda aralarında 63 Boko Haram üyesinin bulunduğu yaklaşık 600 mahkum firar etmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak, firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Nijerya'daki cezaevi saldırısını terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Nijerya'daki cezaevi saldırısını terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP üstlendi - Son Dakika
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