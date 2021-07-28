Son dakika: OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Köyü Tülüceler Mahallesi ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki ev, bahçe ve tarlalara sıçradı. Köylerdeki vatandaşlar panikle evlerini terk etti. Vatandaşlar, traktörlerle bölgeden tahliye edildi. Bu sırada bir evin ahırı alevlerin arasında kaldı. İnekleri telef olan vatandaşlar feryat etti.

KARATEPE ARSLANTAŞ MİLLİ PARKI TEHLİKEDE

Öte yandan, alevlerin ilerlemesi halinde açık hava müzesinin bulunduğu Karatepe Arslantaş Milli Parkı'nın da tehlikede olduğu bildirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.