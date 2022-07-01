Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden belirlenen 3 ev ile 1 iş yeri adresine eş zamanlı baskın yapıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteği yapılan baskınlarda U.Y., İ.M. ile M.T. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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