Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

01.07.2022 14:18
Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden belirlenen 3 ev ile 1 iş yeri adresine eş zamanlı baskın yapıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteği yapılan baskınlarda U.Y., İ.M. ile M.T. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda 3 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Kadirli Mobilyacılar Sitesi Esnafından Elektrik Kesintilerine Tepki: 'Her Gün Elektrik Kesiliyor. İş Yerimizdeki Makineler Bozuluyor' Kadirli Mobilyacılar Sitesi Esnafından Elektrik Kesintilerine Tepki: 'Her Gün Elektrik Kesiliyor. İş Yerimizdeki Makineler Bozuluyor' Arabalara ilgi duyan LGS birincisinin hedefi otomotiv mühendisi olmak Arabalara ilgi duyan LGS birincisinin hedefi otomotiv mühendisi olmak
Kaynak: İHA

Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:25:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement