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Son dakika haberi! Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi

28.12.2021 19:32

Son dakika haber: Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi Nilüfer Kadın Korosu, Otizm Derneği'ne üye olan aileler ve çocuklar için yılbaşı öncesi eğlence düzenledi.

Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi

BURSA - Nilüfer Kadın Korosu, Otizm Derneği'ne üye olan aileler ve çocuklar için yılbaşı öncesi eğlence düzenledi.

Yemek ile başlayan program, Nilüfer Kadın Korusu Şefi Aysel Gürel'in otizmli çocuklar ile birlikte verdiği mini bir konser ile devam etti. Konser devam ederken çocuklar dans etti. Eğlenceli dakikaların ardından yaklaşan yılbaşı öncesinde ailelerine ve çocuklara hediye dağıtımı yapıldı. Çocuklarımızın ilerlemesinde en büyük önemin "eğitim" olduğunu vurgulayan Renk Otizm Derneği Başkanı Ferhan Özvatan, "30 yaşında otizmli bir çocuk annesiyim, 2015 yılında kurduğumuz derneğimizin faaliyetleri pandemiden dolayı bir süre kısıtlandı ama şu an devam ediyoruz. Bugün olan etkinliğin de değeri çok büyük, değerli Dr. Aysel Gürel'e bize bu imkanı sunduğu için hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Farkındalık sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Nilüfer Kadın Korusu Şefi Dr. Aysel Gürel, "Koromuz tüm konserlerini sosyal projeler yararına yapmakta. Bugün de istedik ki bir farkındalık olsun, Otizm Derneği'ne üye olan aileler ve çocuklar için yılbaşı öncesinde onlar için bir moral, motivasyon günü tertipledik. Onlar ile beraber olacağız, şarkılarımızı onlar ile seslendireceğiz. Hayatı, bugünü onlarla beraber paylaşacağız. İstiyoruz ki toplum, özellikle otizmli çocuklara daha duyarlı olsun. Onları da hayatın içine almamız, onlarla birlikte olmamız lazım" dedi.

Son dakika haberi! Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi
Son dakika haberi! Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi
Son dakika haberi! Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi

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Yemek Tarifi, Aysel Gürel, Konser, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Otizmli çocuklar Nilüfer Kadın Korosu ile doyasıya eğlendi - Son Dakika


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