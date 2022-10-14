Son dakika haberi! Polis uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirdi

14.10.2022 16:32
Son dakika haberi! Polis uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Son dakika haber: Zonguldak il Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ve Kilimli ilçelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Zonguldak il Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ve Kilimli ilçelerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde yapılan uygulama sırasında S.D. ve O.B. isimli 2 şahsı yakaladı. Uygulama dahilinde 2 adet tabanca ve 21 adet mermi ele geçirildi. S.D. ve O.B. isimli şüpheli şahıslara 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Diğer yandan Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi. U.K, M.G. ve R.D. isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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