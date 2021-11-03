Son dakika haberleri: Polisin bileğini ısırarak etkisiz hale getirdiği bıçakla rehin alma şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

- Polisin bileğini ısırarak etkisiz hale getirdiği bıçakla rehin alma şüphelisi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da eski sevgilisi ile kocasını evlerinde bıçakla rehin alan, polisin bileğini ısırarak etkisiz hale getirdiği şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçak eski sevgilisi ile onun kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay yerinin yakınında bulunan çilingir yardımıyla kapıyı açan polis içeri girerek bıçaklı saldırgana müdahale etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi. Ancak A.Y.adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.'nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel'in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.D. ile yaklaşık 13 yıldır duygusal ilişki yaşadığını söyleyen A.Y.'nin "3 ay önceye kadar aynı evde yaşıyorduk. Evlendiğini bana mesaj yoluyla yazdı. Kendisiyle konuşmak istedim ancak benimle konuşmak istemedi. Aldığım aracı E.D.'nin üzerine kayıt vermiştim ancak eşi ile birlikte aracı satmışlar. Bu durum zoruma gitti. Konuşmak için eve gittim. E.D. beni dinlemeyince psikolojim bozuldu. Mutfaktan bıçak alarak kendime zarar vermek istedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

E.D., "silah cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.