Son dakika haberi! Polisten kaçan gence ceza yağdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Polisten kaçan gence ceza yağdı
25.11.2020 10:46
Son dakika haberler: Eskişehir'de pandemi tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisten kaçan bir gence 7 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Eskişehir'de pandemi tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisten kaçan bir gence 7 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Tepebaşı ilçesi Zafer mahallesinde farklı bir ihbar üzerine giden polisler, ekip aracını görünce kaçmaya başlayan şüpheliyi yakaladı. Polisten kaçan B.K.'nın, 2001 doğumlu olduğu ve sokağa çıkma yasağına uymadığı için polisten kaçtığı anlaşıldı. Sosyal mesafe kuralına uymamak, maskeyi usulüne uygun takmamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçlarından toplamda 7 bin 200 TL para cezası uygulanan 19 yaşındaki B.K. evine gönderildi. - ESKİŞEHİR
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