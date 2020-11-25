Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye "yağlı" operasyon - Son Dakika

Polonya'da itfaiye erleri çöp konteynerinde sıkışan ve oldukça ürken yavru kediyi yağlayarak kurtardı.

Polonya'nın kuzeybatısındaki Knyszyn kasabası alışılmışın dışında bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Kendilerine gelen ihbar üzerine Szkolna Sokağa giden itfaiye erleri, çöp konteynerinde sıkışmış yavru kediyle karşılaştı. Yemek aramak için girdiği çöp konteynerinin altındaki gider borusunda sıkışan yavru kedinin korku ve acı içinde miyavladığını gören ekipler hemen harekete geçti.

Sıkışan kediye yarım saatlik operasyon

İtfaiye görevlileri yaptıkları durum değerlendirmesi sonucunda yavru kediyi yağlayarak çıkarmaya karar verdi. İtfaiye erlerinden biri kediyi yağlarken, diğeri ise başını okşayarak yavru kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Yarım saat süren operasyonun ardından yağlandığı için tüyleri kaygan hale gelen minik kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaşadığı korku ve stres nedeniyle oldukça bitkin olduğu gözlenen kedinin itfaiyesi erleri tarafından yapılan kontrolünde herhangi bir yarasının bulunmadığı anlaşıldı. Minik sokak kedisi, itfaiye erleri tarafından yağdan arındırıldıktan sonra tekrar doğaya salındı. - VARŞOVA