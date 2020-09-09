Son dakika haberi... Pozantı'da orman yangını (6) - Son Dakika

Son dakika haberi... Pozantı'da orman yangını (6)

Son dakika gelişmesine göre VALİ ELBAN: YANGININ KÖYE ULAŞMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIFAdana'nın Pozantı ilçesinde bugün öğlen saatlerinde başlayan, rüzgarlı hava ve sarp arazi nedeniyle halen kontrol altına alınamayan yangınla ilgili açıklama yapan Adana Valisi Süleyman Elban, Belemedik köyünün tedbiren boşaltıldığını, yangının...

Son dakika haberi... Pozantı'da orman yangını (6), System.String[]

VALİ ELBAN: YANGININ KÖYE ULAŞMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIF

Adana'nın Pozantı ilçesinde bugün öğlen saatlerinde başlayan, rüzgarlı hava ve sarp arazi nedeniyle halen kontrol altına alınamayan yangınla ilgili açıklama yapan Adana Valisi Süleyman Elban, Belemedik köyünün tedbiren boşaltıldığını, yangının köye ulaşma ihtimalinin çok zayıf olduğunu söyledi.

'400 KİŞİLİK PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR'Yangın yerinde inceleme yapan ve oluşturulan koordinasyon merkezinde bilgi alan Adana Valisi Süleyman Elban, daha sonra gazetecilere yangın ile ilgili açıklamada bulundu. Yangının saat 11.25 civarında başladığını ve ekiplerin saat 11.30 gibi müdahaleye başladağını aktaran Elban, alevlerle mücadelenin halen devam ettiğini dile getirdi. 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı, birçok iş makinesi, gün batıncaya kadar 6 helikopter ve 2 uçakla yangına müdahale edildiğini anlatan Elban, şöyle konuştu: "Gün batımından itibaren teknik olarak havadan müdahale yapamıyoruz. Sabah eğer yangın söndürülememiş, kontrol altına alınamamış olursa helikopterlerle ve uçakla da havadan söndürmeye devam edeceğiz. Şu an için yangınımız devam ediyor. Rüzgarın olumsuz etkisi, arazi yapısının çok sarp olması, birçok yerde yol yapma ya da çıkma ihtimali olmadığından yangınla mücadeleyi gerçekten güçleştiriyor. Ama sahada yeteri kadar ekipmanımız, personelimiz ve aracımız var. Arkadaşlarımız sürekli olarak mücadelele devam ediyorlar."'BELEMEDİK TABİAT PARKI TEHDİT ALTINDA DEĞİL'Şu an için çıkış nedeniyle ilgili bir tespitlerinin olmadığını aktaran Vali Elban, şunları söyledi: "Birinci önceliğimiz yangını söndürmek, onun mücadelesini veriyoruz. Onun dışında da zaten yangının sebebiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Şu an için Belemedik Tabiat Parkı tehdit altında değil. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede de, mücadelede de parkın bir tehdit altında olmayacağını değerlendiriyoruz. Yangının seyri itibariyle de güzergah başka bir yöne evrilebilir eğer ters bir rüzgar olursa. Şu an için Belemedik Tabiat Parkımız, herhahgi bir tehdit altında değil."'TEDBİREN BOŞALTTIK'Belemedik köyünü tedbiren boşalttıklarını kaydeden Elban, şöyle devam etti: "Ancak şu an için yangının o köye ulaşma ihtimalini çok zayıf olarak görüyoruz. Ama bizim için bu dönemde en önemli şey, can güvenliğinin teminat atına alınması. Dolayısıyla bu kapsamda oradaki evlerimizi, ev sahiplerini de hayvanlarıyla birlikte salimen boşaltılmasını sağladık. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. İnşallah en kısa zamanda da kontrol altına alırız ve can kayıpsız, yaralısız, en az hasarla da bu yangını atlatırız diye temenni ediyoruz." 'HASAR GÖREN EV YOK'Şu an için hasar gören ev, yaralının bulunmadığını dile getiren Elban, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Ama yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede çok uzun sürmeden yangının kontrol altına alınabileceğini değerlendiriyor arkadaşlarımız. Sabah itibariyle de zaten havadan de destek alacağız. Yine kısa süre önce yukarıdan takip eden İHA'mız ayrıldı. Bir süre sonra tekrar o da ikmalini yapıp, tekrar havada destek vermeye devam edecek. Bütün gücümüzle yangını kontrol altına alma ve söndürmeyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Şu an için yangında zarar gören alanla ilgili tahminde bulunmanın güç olduğunu ifade eden Elban, yarın ya da bu gece yangının kontrol altına alınması durumunda kesin bir şey söyleyebileceklerini aktardı. Yanan bölgede nitelikli olan ormanların, kayalık olan bölgelerin ve yangının atlama yapıp yanmayan yerlerin de olduğunu anlatan Elban, kesin tespitin ancak yangın söndürüldükten sonra yapabileceğini söyledi.


Süleyman Elban, Pozantı, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pozantı'da orman yangını (6) - Son Dakika

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