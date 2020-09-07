Son dakika haberi... REİNA DAVASI'NDA SALDIRGAN MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 1368 YIL... - Son Dakika

Reina Davası'nda sanık Abdulkadir Masharipov , "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 39 kişiyi tasarlayarak öldürme ve 79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplamda 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezası verildi. 11 sanık tüm suçlamalardan beraat ederken 46 sanığa da "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6'şar yıl 3'er aydan 12'şer yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 60 sanıklı davada karar çıktı.

40'KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 1368 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİKararını açıklayan mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", aralarında Şehit Polis Memuru Burak Yıldız 'ın da bulunduğu "39 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Masharipov'a "79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan bin 368 yıl hapis cezası ve "Vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçundan 375 bin lira para cezası verdi. Ayrıca heyet, Masharipov'un suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları işlediği suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.

1 SANIĞA BİN 432 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİHeyet, saldırının planlayıcılarından olduğu iddia edilen İlyas Mamaşaripov'ın "Anayasayı ihlal etmeye yardım etme", "39 kişiyi tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından toplamda 1432 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca heyet, Abdulkadir Masharipov'ın resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva, saldırının eylem talimatını verdiği iddia edilen "Ebu Cihad" kod adlı Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 46 sanığa "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6'şar yıl 3'er aydan 12'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi. Sanık İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, 16 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti.

11 SANIK BERAAT ETTİ

Celil Çelik ile Zarina Nurullayeya'nın tutuklanmasına hükmeden mahkeme, bir sanığın tahliyesine karar verdi. 11 sanık da üzerine isnat edilen tüm suçlamalardan beraat etti.

- İstanbul