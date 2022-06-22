Son dakika haberi! Polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı

Yemin töreninden görüntüler

Yemin törenine katılan polis adaylarının aileleri

Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı'nın konuşması

Törende dereceye giren polis adaylarına ödüllerinin verilmesi

Polis adaylarının yemini

Yemin eden polis adayları kep atması

Polis adaylarının sevinçlerini, arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaşması

RİZE - Rize ve Trabzon'da, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için tören gerçekleştirildi.

Rize Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, mezun olan polis adaylarının memleketin dört bir yanında kamu, mal ve can güvenliğini koruyarak görev yapacaklarını belirtti.

Mezun öğrencilere seslenen Sarı, "Artık bu şerefli teşkilatın bir mensubu, bu onurlu üniformayı taşıyan birer kamu görevlisi olduktan sonra sınıfınız milletin safı, tarafınız da devletimizin tarafıdır. Bizim için asıl olan asil milletimizdir, aziz vatanımızdır, şanlı devletimizdir ay yıldızlı bayrağımızdır." dedi.

Sarı, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rize POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün ise 559 genç polisi teşkilata kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Berkay Menemen, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren 10 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 559 polis yemin etti.

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve mezunların aileleri katıldı.