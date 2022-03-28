Son dakika haberi: Safranbolu itfaiyesi kurumlarda yangın tatbikatlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Safranbolu itfaiyesi kurumlarda yangın tatbikatlarını sürdürüyor

28.03.2022 15:31
Son dakika haberi: Safranbolu itfaiyesi kurumlarda yangın tatbikatlarını sürdürüyor

Son dakika habere göre Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekiplerinin okullar, resmi daireler ve tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde yangına karşı alınacak önlemler ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Son tatbikat, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Tatbikatta, kurum personeline yapılması gerekenler uygulamalı gösterildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tatbikatların olası yangınlara karşı önemli olduğunu belirterek, "İtfaiye personelimiz oldukça deneyimli. Bilgi birikimlerini ilçemizdeki kurumlarla paylaşarak, riski en aza indirmek için çabalıyorlar. Bu bağlamda çeşitli mekanlarda verilen eğitimler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Safranbolu itfaiyesi kurumlarda yangın tatbikatlarını sürdürüyor - Son Dakika


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