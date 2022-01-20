Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 33. yıl dönümü dolayısıyla olayın yaşandığı yerde anma programı düzenlendi.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan, kazanın yaşandığı yerde anıldı.

Havzalı Şirinler taraftar grubunun başkanı Emre Aysan, burada yaptığı açıklamada, meydana gelen kazanın hem Samsun hem Türk sporunu yasa boğduğunu dile getirerek, "Bu acı günümüzü unutmayacağımızı belirtir, hayatını kaybeden hocamız ve futbolcularımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz. Önümüzdeki yıl toprağa değil, Samsunspor anıtına çelenk bırakmak istiyoruz. Burada, yaşanan elim olayı unutturmayacak ve kazalara karşı duyarlılığı artıracak bir anıt istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dua edilerek kaza yerine çiçek bırakıldı.

Anma programına Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile taraftarlar katıldı.