Son dakika haberleri! Sancaktepe'de iş yeri denetimlerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi - Son Dakika

Sarıgazi Mahallesi'nde 14 Nisan'da yapılan denetimlerde ise ruhsatsız iş yerinde oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlendi.

Denetimlerde, iş yerinde bulunan 9 kişiden 4'ünün bir masa etrafında oyun oynadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Sancaktepe 'deki iş yerlerinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira para cezası uygulandı.

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