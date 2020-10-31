Son dakika haberi! Sığacık'ta deniz seviyesi yükseldi, mahalleleri su bastı (4) ?BOĞULAN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ YAŞLI KADININ BULUNMA ANLARI
31.10.2020 01:51
Son dakika haberler... Sığacık'ta deniz seviyesi yükseldi, mahalleleri su bastı (4) 'BOĞULAN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ YAŞLI KADININ BULUNMA ANLARI.
Sığacık'ta deniz seviyesi yükseldi, mahalleleri su bastı (4) 'BOĞULAN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ YAŞLI KADININ BULUNMA ANLARI
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Sığacık'ta deniz seviyesi yükseldi, mahalleleri su bastı (4) ?BOĞULAN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ YAŞLI KADININ BULUNMA ANLARI - Son Dakika
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